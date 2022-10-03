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Спрос на наличные и валюту резко вырос в России

Источник:
Коммерсант
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Женщина снимает наличные в банкомате
Фото: © Sibnet.ru
Объявление частичной мобилизации и отъезд части граждан РФ спровоцировали наплыв желающих снять в банках наличные рубли и валюту. Но ситуация далека от критической, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

После объявления частичной мобилизации, некоторые жители России решили выехать за пределы страны. Так, с 21 сентября в Казахстан въехало около 98 тысяч россиян, в Грузию, по данным МВД, почти 80 тысяч.

Выезжающим потребовались наличные, да и некоторые оставшиеся в стране предпочли иметь банкноты на руках. В итоге 25 февраля ЦБ зафиксировал рекордный за всю историю дневной скачок роста наличных в обращении в РФ — 1,4 триллиона рублей.

Сейчас в некоторых отделениях банков в Москве возникли проблемы со снятием наличных со счетов. Чтобы получить на руки деньги, нужно заказывать валюту заранее. Время ожидания составляет два-три дня. Однако такая ситуация сложилась не везде — в ряде отделений можно провести все кассовые операции.

Как долго продлится ажиотаж

Ажиотажный спрос на наличные рубли и валюту продлится не более месяца, так как нынешние проблемы носят кассово-логистический характер, то есть валюту в банки просто не успевают подвозить, цитирует «Коммерсант» Тараповского.

Повышенный спрос на наличные — это следствие, в том числе, финансовой безграмотности населения. Люди не знают, что можно открыть банковский счет в любой из дружественных стран ЕврАзЭС и перевести туда и валюту, и рубли.

Как бы то ни было, такие всплески исторически не длятся дольше двух-трех недель.

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Топ комментариев

Danilon

С Лиманом неудобно вышло. Ещё одна перегруппировка. А может Кадыров покажет пример этому генералу и сам...

Egorka72

Про профпригодность генералов... - рыба с головы гниёт, есть правда в словах Рамзана Ахматовича..

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.