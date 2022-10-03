СМИ узнали об опасениях НАТО о возможном пуске «Посейдона»

Разведка НАТО разослала отчет о перемещениях российской атомной подводной лодки «Белгород» и возможном испытании суперторпеды «Посейдон», прозванной на Западе «оружием апокалипсиса», пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.

В натовском отчете говорится о передвижениях в Карском море «Белгорода» — носителя «Посейдона». «Есть опасения, что ее миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду "Посейдон", которую часто называют " оружием Апокалипсиса"», — пишет издание.

По оценке специалистов, эффект от пуска торпеды «Посейдон» сопоставим с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Ее удар может спровоцировать цунами, способное стереть с лица земли мегаполис, подобный Нью-Йорку.

При этом американские спутники с инфракрасными датчиками не способны зафиксировать бесшумный «Посейдон» в морских глубинах. Торпеда излучает очень мало тепла и двигается со скоростью более 100 километров в час.

О появлении у России «Посейдона» в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент Владимир Путин.