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Депутат предложил отменить штраф за телефон за рулем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал «нечеткой и расплывчатой» формулировку ПДД, устанавливающую запрет на использование телефона за рулем. Он предложил или скорректировать ее, или убрать норму о штрафах.

Сейчас КоАП РФ устанавливает наказание в виде штрафа за «пользование водителем во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». При этом форма использования гаджета не уточняется.

«Мы в любом случае повторно запросим позицию МВД относительно телефонов — не разговоры за рулем, а именно использование навигатора или те же смс. А если водитель использует наушник для разговора, то есть полностью выполняет существующие предписания?» — написал Нилов в телеграм-канале.

По его мнению, есть разница — водитель превысил скорость или говорил по телефону за рулем. Депутат напомнил, что еще лет семь назад МВД заявило, что в Правилах дорожного движения нет запрета на написание смс-сообщений за рулем.

«Резюме: нужно или менять ПДД, или их корректировать, или убрать норму о штрафах», — отметил Нилов.

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