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Новый астероид сблизится с Землей

Источник:
Sibnet.ru
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Российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37, его сняли телескопы в поселке Кочеванчик и Кубанского государственного университета, сообщает Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — говорится в сообщении.

Фото: © t.me/kiam_ison_network

Небесное тело полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и в обозримом будущем опасности для Земли не представляет.

Астероид — небесное тело, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.

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