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Нобелевская неделя откроется в Швеции

Источник:
ТАСС
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Нобелевская неделя откроется в понедельник в Стокгольме оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины. В последующие дни назовут обладателей награды и в других номинациях.

Премия вручается ежегодно с 1901 года, согласно завещанию Альфреда Нобеля, поручившему разделить его имущество и ценности между учеными, которые сделают выдающиеся открытия в области физики, химии и медицины. А также тем, кто создаст выдающееся литературное произведение и сделает вклад в сплочение наций.

Сейчас, созданный при Каролинском институте в Стокгольме, Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов. Комитеты до последнего момента не раскрывают имен претендентов, а также тех, кто выдвинул их кандидатуры.

В 2022 году имя лауреата в области медицины и физиологии объявят в понедельник, по физике — во вторник, в среду — по химии, в четверг — по литературе, а в пятницу назовут лауреата премии мира. 

Обладателя премии по экономике, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определят 10 октября.

Возможные претенденты

Эксперты из Швеции предположили, что шансы стать лауреатом в этом году есть у исследователей технологии мРНК. Ее использовали для производства вакцины от COVID-19 американские биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман. 

Еще одно возможное имя — Мэри-Клэр Кинг. Она открыла ген наследственного рака молочной железы.

Американская компания Clarivate предполагает, что награду может получить японец Масато Хасэгава и американка китайского происхождения Виктория Мань-И Ли. Они исследуют агрегацию белков в тканях головного мозга.

В числе других возможных лауреатов американец Стюарт Оркин с его исследованиями генетических основ заболеваний крови.

С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 112 раз. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, а самым возрастным — Пейтен Роус (87 лет). Он удостоился ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.

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Топ комментариев

Danilon

С Лиманом неудобно вышло. Ещё одна перегруппировка. А может Кадыров покажет пример этому генералу и сам...

Egorka72

Про профпригодность генералов... - рыба с головы гниёт, есть правда в словах Рамзана Ахматовича..

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.