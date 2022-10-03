Нобелевская неделя откроется в Швеции

Нобелевская неделя откроется в понедельник в Стокгольме оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины. В последующие дни назовут обладателей награды и в других номинациях.

Премия вручается ежегодно с 1901 года, согласно завещанию Альфреда Нобеля, поручившему разделить его имущество и ценности между учеными, которые сделают выдающиеся открытия в области физики, химии и медицины. А также тем, кто создаст выдающееся литературное произведение и сделает вклад в сплочение наций.

Сейчас, созданный при Каролинском институте в Стокгольме, Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов. Комитеты до последнего момента не раскрывают имен претендентов, а также тех, кто выдвинул их кандидатуры.

В 2022 году имя лауреата в области медицины и физиологии объявят в понедельник, по физике — во вторник, в среду — по химии, в четверг — по литературе, а в пятницу назовут лауреата премии мира.

Обладателя премии по экономике, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определят 10 октября.

Возможные претенденты

Эксперты из Швеции предположили, что шансы стать лауреатом в этом году есть у исследователей технологии мРНК. Ее использовали для производства вакцины от COVID-19 американские биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман.

Еще одно возможное имя — Мэри-Клэр Кинг. Она открыла ген наследственного рака молочной железы.

Американская компания Clarivate предполагает, что награду может получить японец Масато Хасэгава и американка китайского происхождения Виктория Мань-И Ли. Они исследуют агрегацию белков в тканях головного мозга.

В числе других возможных лауреатов американец Стюарт Оркин с его исследованиями генетических основ заболеваний крови.

С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 112 раз. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, а самым возрастным — Пейтен Роус (87 лет). Он удостоился ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.