Дума в понедельник рассмотрит включение новых регионов в Россию

Госдума на пленарном заседании в понедельник, 3 октября, рассмотрит проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

«В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля», — цитирует ТАСС спикера.

По его словам, депутатам предстоит серьезная, большая работа. Так, отметил Володин, интеграция Крыма и Севастополя потребовала «принятия порядка 70 законов».

Спикер Госдумы напомнил, что на части принимаемых в состав РФ территорий еще идут бои и этот фактор необходимо учитывать. «Мы должны <...> делать все от нас зависящее для того, чтобы освободить территорию Российской Федерации от нацистов», — отметил Володин.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации международных договоров по включению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.