Объявлен победитель пятого сезона шоу «Голос 60+»

Раиса Дмитренко из команды Елены Ваенги победила в пятом сезоне шоу «Голос 60+».

В гранд-финал «Голоса 60+» прошли Светлана Иванова, Виктор Зорин и Раиса Дмитренко. Третье место досталось Ивановой, а Зорин и Дмитриенко поборолись за главный приз проекта.

73-летняя Раиса Дмитренко в финале исполнила «Песню о солдате» Владимира Мигули. Выступление тронуло и наставников, и зрителей так, что они слушали артистку стоя.

Победителя определяли зрители с помощью смс-голосования. Виктор Зорин набрал 37,7%. Дмитриенко победила с 62,3% голосов.