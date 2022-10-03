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Объявлен победитель пятого сезона шоу «Голос 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Раиса Дмитренко из команды Елены Ваенги победила в пятом сезоне шоу «Голос 60+».

В гранд-финал «Голоса 60+» прошли Светлана Иванова, Виктор Зорин и Раиса Дмитренко. Третье место досталось Ивановой, а Зорин и Дмитриенко поборолись за главный приз проекта.

73-летняя Раиса Дмитренко в финале исполнила «Песню о солдате» Владимира Мигули. Выступление тронуло и наставников, и зрителей так, что они слушали артистку стоя.

Победителя определяли зрители с помощью смс-голосования. Виктор Зорин набрал 37,7%. Дмитриенко победила с 62,3% голосов.

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