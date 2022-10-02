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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком Сухопутных войск рассказал о новейших Т‑90М на Украине

Источник:
«Красная Звезда»
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» получил боевое крещение на Украине, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков

В ходе специальной военной операции высокую эффективность показали образцы бронетанкового вооружения. В ходе СВО российская армия впервые в боевых условиях применила новейший танк Т-90М «Прорыв». Машина оснащена панорамным прицелом командира.

«При этом данный прицел совмещен с дистанционной пулеметной установкой, что дает возможность командиру вести стрельбу со своего рабочего места по живой силе противника как с места, так и в движении независимо от работы наводчика-оператора», — пояснил Салюков в интервью газете «Красная Звезда».

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Этот прицел является частью системы управления огнем «Калина». Она также включает в себя комбинированный дневной-ночной прицел наводчика «Сосна-У», автомат сопровождения цели.

«Калина» интегрирована с информационно-управляющей системой тактического звена, что позволяет передавать и принимать данные о целях на поле боя.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

nifnif

Олимпийское движение всегда было вне политики,так было в хартии. когда америкосы в ираке начали воевать...

Danilon

С Лиманом неудобно вышло. Ещё одна перегруппировка. А может Кадыров покажет пример этому генералу и сам...

Egorka72

Про профпригодность генералов... - рыба с головы гниёт, есть правда в словах Рамзана Ахматовича..

kygear

Теперь у сына медведева заправки в америке отожмут и у остальных тоже?