Главком Сухопутных войск рассказал о новейших Т‑90М на Украине

Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» получил боевое крещение на Украине, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков
В ходе специальной военной операции высокую эффективность показали образцы бронетанкового вооружения. В ходе СВО российская армия впервые в боевых условиях применила новейший танк Т-90М «Прорыв». Машина оснащена панорамным прицелом командира.
«При этом данный прицел совмещен с дистанционной пулеметной установкой, что дает возможность командиру вести стрельбу со своего рабочего места по живой силе противника как с места, так и в движении независимо от работы наводчика-оператора», — пояснил Салюков в интервью газете «Красная Звезда».
Этот прицел является частью системы управления огнем «Калина». Она также включает в себя комбинированный дневной-ночной прицел наводчика «Сосна-У», автомат сопровождения цели.
«Калина» интегрирована с информационно-управляющей системой тактического звена, что позволяет передавать и принимать данные о целях на поле боя.
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