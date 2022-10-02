НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Азовское море стало внутренним морем России

Источник:
РИа Новости
284 1
Фото: MMphotocreator / CC BY-SA 4.0

Азовское море с вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей стало внутренним морем России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Президент Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России.

«Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, это положит раз и навсегда конец планам киевской власти устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу.

«Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву», — подчеркнул депутат.

Еще по теме
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Заявка Киева на вступление в НАТО оказалась «сюрпризом» для США
США передадут Украине $12,4 млрд дополнительной помощи
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Плюсы и минусы: зачем России Донбасс, Херсон и Запорожье
Очередь на границе России и Грузии сняли из космоса. ФОТО
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Зеленский отказал России в праве владеть ядерным оружием
Обсуждение (1)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА