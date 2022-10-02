Азовское море стало внутренним морем России

Азовское море с вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей стало внутренним морем России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Президент Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России.

«Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, это положит раз и навсегда конец планам киевской власти устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу.

«Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву», — подчеркнул депутат.