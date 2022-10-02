Гидрометцентр рассказал об октябрьской погоде в регионах России

Температурный фон выше нормы прогнозируется в Астраханской области, Красноярском, Хабаровском краях, Якутии, Калмыкии и республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии — класс (среднемесячная температура) выше нормы», сказал ТАСС Вильфанд

По его словам, обильные осадки по итогам октября прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине.

Дефицит осадков прогнозируется лишь на севере Чукотки. «Там осадков и так выпадает в это время немного. Будет еще поменьше», — отметил Вильфанд.