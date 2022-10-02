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Социологи определили самую пострадавшую категорию россиян

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Экономические кризисы больнее всего бьют не по бедному населению, а по среднему классу. В разрезе поколений рациональнее других себя ведут пожилые, а зумеры и миллениалы больше паникуют, выяснили исследователи «Ромир».

В любой кризис, в том числе пандемический и санкционный, три основных класса — бедные, средний класс и богатые — повторяют свое потребительское поведение. Самые рациональные стратегии поведения демонстрируют бедное население и пожилые люди, рассказал РБК президента «Ромира» Андрей Милехин.

Причина, почему беднейшее население не впадает в панику, заключается в том, что в России есть традиционный «предохранитель» — сохранение трудовых навыков производства продуктов питания, ведение личного подсобного хозяйства, посадка огорода.

Наиболее пострадавший — средний класс. «Его представители, имея высокие зарплаты и привыкая к городским сервисам, думают: зачем им дача, если можно все купить в магазине? Зачем собственная машина, если есть такси и каршеринг? Но при потере дохода в кризисы такая стратегия приводит к тому, что они резко лишаются привычного уровня потребления», — пояснил Милехин.

Высокодоходная группа в кризис тоже меняет свое поведение: например, невозможность походов в рестораны в пандемию богатые компенсировали тем, что увеличивали покупки продуктов, отметил в «Ромир».

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