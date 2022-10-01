Футболист сделал предложение девушке после гола

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой реализовал пенальти в матче против «Сочи» и после этого сделал предложение своей девушке.

Сычевой реализовал пенальти в ворота «барсов» на 44-й минуте встречи, после чего отправился к боковой, где ему передали букет цветов, который он подарил девушке и сделал ей предложение. Она ответила согласием.

У игрока уже была желтая карточка — он получил ее на 31-й минуте. Но главный арбитр Артем Любимов не стал показывать Сычевому вторую желтую за такое празднование гола.

Гол Сычевого стал третьим во встрече. Матч прошел на стадионе «Газовик» в Оренбурге завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.