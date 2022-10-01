Новосибирские власти запретили продавать алкоголь в местах мобилизации

Власти Новосибирской области ввели запрет на продажу алкоголя вблизи военных комиссариатов и высшего военного командного училища, в котором размещают мобилизованных, следует из постановления правительства региона.

Запрещается продавать алкоголь в радиусе 300 метров от военкоматов, а зона запрета вокруг НВВКУ — один километр.

По данным сервиса «2ГИС», возле училища расположены, как минимум, восемь магазинов со спиртным, а также несколько точек, продающих пиво на разлив. В эту зону попадают супермаркеты «Мария-Ра», «Золотая Роща», «Ярче» и «Светофор».

Аналогичный запрет неделю назад ввели власти Забайкальского края. Он касается не только 300-метровой зоны у военкоматов, но и некоторых населенных пунктов, где находятся воинские части. Кроме того, на период мобилизации запретили продажу спиртного в Тарбагатайском районе Бурятии.