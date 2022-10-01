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Клиенты банков получили право ограничивать свои онлайн-операции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Клиенты российских банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Соответствующее указание Банка России вступает в силу с 1 октября 2022 года, сообщает пресс-служба ЦБ.

По указанию Центробанка, клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Устанавливать запрет можно будет, в том числе, на денежные переводы или выдачи онлайн-кредитов.

При этом банки будут обязаны бесплатно оказывать такие услуги всем клиентам. Если у клиента есть счета в нескольких банках, то необходимо написать заявление в каждом из них, а отменить запрет или изменить параметры онлайн-операции можно будет в любое время.

Для дополнительной защиты клиентов с 1 октября 2022 года банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот ведь бояре нерадивые! Все самому надо делать!

slavaynin

Интересно байден вообще осознаёт кто он?)

slavaynin

Я думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены

jeryakob

по крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего