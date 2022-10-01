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Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Власти ввели «Чрезвычайной ситуации» в Тайшетском районе Иркутской области, где больше суток из-за непогоды без электроснабжения остаются девять населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В связи с аварийным отключением подачи электроэнергии в населенных пунктах с 8.00 (03:00 мск) 01.10.2022 г. на территории Тайшетского района введен режим функционирования "Чрезвычайной ситуации", уровень реагирования муниципальный», — говорится в сообщении.

В восстановительных работах задействованы семь аварийных бригад. Работы осложняются труднодоступной местностью и размытыми лесными дорогами. Электроснабжение планируется восстановить к 20.00 (15:00 мск) субботы.

Утром в пятницу из-за мокрого снега электроэнергию отключили в 17 населенных пунктах Тайшетского района. К вечеру 30 сентября энергоснабжение в некоторых из них было восстановлено.

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