Кремль объяснил перенос осеннего призыва на ноябрь

Власти отложили осенний призыв на месяц, чтобы не усугублять ситуацию в перегруженных из-за частичной мобилизации военкоматах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Это] позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — пояснил Песков РИА Новости.

Осенний призыв в России, как правило, начинается с 1 октября. Но 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва с 1 ноября. Согласно документу, в рамках осенней кампании призовут 120 тысяч человек. Это меньше, чем осенью прошлого года (127,5 тысячи) и весной этого года (134,5 тысячи).

С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

Мобилизовать планируется до 300 тысяч резервистов — как подчеркивал Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.