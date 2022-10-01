Начался эксперимент с электронными правами

Российские водители с 1 октября смогут предъявлять водительские права по-новому — через приложение «Госуслуги Авто».

Нововведение, которое пока действует в тестовом режиме, ранее анонсировал глава ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, сейчас ведется работа над соответствующими поправками в законодательство.

Черников добавил, что доступ к данному приложению должны в итоге получить водители по всей стране. При этом программа будет работать и в режиме офлайн там, где нет интернета.

Электронное свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) за последний год оформили более 1,6 миллиона человек — это всего 4%.