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Начался эксперимент с электронными правами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские водители с 1 октября смогут предъявлять водительские права по-новому — через приложение «Госуслуги Авто».

Нововведение, которое пока действует в тестовом режиме, ранее анонсировал глава ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, сейчас ведется работа над соответствующими поправками в законодательство.

Черников добавил, что доступ к данному приложению должны в итоге получить водители по всей стране. При этом программа будет работать и в режиме офлайн там, где нет интернета.

Электронное свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) за последний год оформили более 1,6 миллиона человек — это всего 4%.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот ведь бояре нерадивые! Все самому надо делать!

slavaynin

Интересно байден вообще осознаёт кто он?)

slavaynin

Я думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены

jeryakob

по крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего