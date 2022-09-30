Зеленский отказался от переговоров с Путиным

Киев готов к переговорам с Москвой, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом России, заявил глава Украины Владимир Зеленский.

Выступая в Кремле на церемонии принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Путин заявил, что предлагает Киеву «вернуться за стол переговоров».

Зеленский отметил, что «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно». «Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее украинский лидер уже говорил, что ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным, если Россия признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей.