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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский отказался от переговоров с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Киев готов к переговорам с Москвой, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом России, заявил глава Украины Владимир Зеленский.

Выступая в Кремле на церемонии принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Путин заявил, что предлагает Киеву «вернуться за стол переговоров».

Зеленский отметил, что «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно». «Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее украинский лидер уже говорил, что ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным, если Россия признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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