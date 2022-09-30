Уровень тревожности россиян резко вырос

Порядка 70% россиян в настоящий момент испытывают тревогу, свидетельствует исследование фонда «Общественное мнение». С 18 сентября это число выросло почти в два раза.

Как выяснили исследователи фонда, по состоянию на 23–25 сентября уровень тревожного настроения опрошенных составил почти 70%. При этом 18 сентября этот показатель составлял всего 35%.

Аналитики спрашивали респондентов, какое настроение, по их мнению, преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное.

Ранее исследователи Аналитического центра НАФИ выяснили, что в меньшей степени стрессу подвержены молодые россияне 18-24 лет, люди с хорошим материальным положением и без высшего образования.