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Подписан договор о вхождении новых регионов в состав России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области входят в состав России как четыре отдельных субъекта. 

Церемония подписания договоров о принятии в состав России региоов состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Свои подписи под документами поставили Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожье), Владимир Сальдо (Херсонская область).

«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей», — сказал Путин.

Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего президент РФ и главы четырех новых субъектов сложили руки и проскандировали слово «Россия».

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