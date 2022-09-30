«Супертанк» бросил вызов игрокам World of Tanks

Игрокам World of Tanks стало доступно событие «Ваффентрагер: Наследие», в рамках которого силы Альянса вступят в противостояние с грозной машиной фон Кригера. Мероприятие будет продолжаться до 6 октября.

Танкистам предстоит сразиться с грозным Blitztrager auf E 110 — «вундер-вафлей», противостоять которой будет интернациональный отряд из шести машин, сообщается на официальном сайте игры.

В состав отряда Гончих, которым предстоит победить Blitztrager auf E 110, входят машины с разными боевыми способностями. Например, советский танк «Резистор» представляет собой универсальную машину.

В качестве наград участники события могут получить премиальную технику из порталов, включая две совершенно новые машины: FV4201 Chieftain Proto, британский тяжелый премиум танк IX уровня; а также КВ-4 КТТС, советская премиум ПТ-САУ VIII уровня.

Пользователи «Игрового тарифа» от Ростелекома имеют опцию «Игры Wargaming», которая предоставляет геймерам преимущества в игре World of Tanks.