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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Правилам кибербезопасности обучили в библиотеках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Ростелеком

Компания Ростелеком провела на всей территории России серию лекций и мастер-классов для детей по обучению безопасной работе в Сети, приурочив их ко Дню интернета, который ежегодно отмечается 30 сентября.

Мероприятия прошли в городских и школьных библиотеках. После лекций библиотеки получили книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», подготовленной при участии специалистов компании.

В частности, в издании подробно рассказано, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, правильно придумывать, менять и хранить пароли.

«Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, как и в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

Мероприятия, посвященные кибербезопасности, прошли в 44 населенных пунктах страны. Отмечается, что Ростелеком проводит их в качестве учредителя отечественного Альянса по защите детей в цифровой среде.

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