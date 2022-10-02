С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»

Порой даже лингвисты не могут однозначно ответить, когда человек «кушает», а когда исключительно «ест». Но все же, для тех, кто затрудняется с выбором правильного глагола, существует ряд рекомендаций.

Еще в XIX веке глагол «кушать» не воспринимался как что-то из ряда вон выходящее, и использовалось почти повсеместно. «Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать», — писал Гоголь.

Но менялась эпоха и вместе с ней неизбежно — язык. В XX веке на смену слову «кушанье» пришла «еда». И глагол «кушать» стал вызывать неприязнь литераторов уже сто лет назад.

«Очень коробило меня заносчивое выражение "я кушаю". В мое время то была учтивая форма, с которой человек обращался не к себе, а к другим. "Пожалуйте кушать!" Если же он говорил о себе: "Я кушаю" — это ощущалось как забавное важничанье», — писал в книге о русском языке «Живой как жизнь» Корней Чуковский.

Почему мужчины не кушают

В большинстве словарей глагол «кушать» помечен как устаревшее слово, а в разъяснениях назван мещанским. Малый академический словарь рекомендует использовать его ограниченно, лишь при вежливом приглашении к еде: «Садитесь, пожалуйста, кушать». В ЕГЭ, в задании на грамматические нормы нормы русского языка глагол «кушать» назван приторно вежливым и разрешен в употреблении только в отношении детей.

Ряд словарей допускает употребление глагола по отношению женщине, если кто-то говорит о ней, или когда дама говорит о себе. Например, речевые нормы не запрещают женщине использование фразы: «Я не буду кушать сладкое».

«Это все еще общеупотребительное слово», — прокомментировала Sibnet.ru учитель русского языка и литературы Василиса Александрова. — Но в устах зрелой дамы звучит, все-таки, нелепо. И тем более странно, когда подобную фразу произносит мужчина».

Как писать «цифровые» слова

За правильное использование глаголов «есть» и «кушать» разворачиваются настоящие сетевые сражения, в том числе и на форумах филологов.

«С одной стороны, надоедают эти люди, которые считают себя знатоками языка. Но с другой стороны здесь же все гораздо тоньше. Когда человек говорит "я кушаю" – это, в общем, действительно, некрасиво. Такое мещанство: "Она покушала и отдыхает"», — считает кандидат филологических наук Ирина Левонтина.

Получается, что большинство экспертов против использования «кушать» по отношению к мужчине и часть филологов запрещает использовать по отношению к женщине. Но по отношению к ребенку его одобряют все. «Что вы кушали сегодня в детском саду?» — подобный вопрос малышу из уст мамы будет уместным.

Однако ребенку, который с рождения слышал и говорил «кушать», в какой-то момент нужно ограничить это слово в употреблении. А это крайне сложно, особенно, если слово прижилось в общении семьи.

Поэтому, чтобы не ошибиться и не переучиваться, лучше вовсе исключить «кушать» из своего лексикона. Более современный глагол «есть» нигде не будет ошибкой.

«А еще лучше не забывать, что возможности русского языка позволяют его носителю не просто есть или кушать, — замечает Александрова. — Но также завтракать, обедать, ужинать, уминать за обе щеки, насыщаться и питаться, наслаждаться и лакомиться».