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Кремль расценит удары по новым территориям как акт агрессии

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Sibnet.ru

Россия расценит удары по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областям как агрессию акт агрессии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ничем иным это не будет», — приводят «Ведомости» слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, будет ли Россия рассматривать удары по новым территориям как акт агрессии со стороны Украины.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что после того как новые территории сегодня войдут в состав России, они станут неотъемлемой частью суверенной территорией Российской Федерации и Союзного государства.

В ходе референдума жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подавляющим большинством голосов высказались за вхождение в состав России. В пятницу, 30 сентября в 15.00 мск в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации.

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Политика #Мир
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