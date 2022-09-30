Экономист спрогнозировал ослабление рубля

Курс российской валюты в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться вплоть до уровня в 53 рубля за доллар, но к концу года он может упасть до 70 рублей за доллар, считает финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

«На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — рассказал Антонов агентству «Прайм».

Энергетический кризис, обвал евро и британского фунта на валютном рынке лишь сыграли на руку рублю, рассуждает эксперт. В течение трех кварталов 2022 года валютный рынок стал низколиквидным, объемы торгов по всем основным валютным парам лишь снижались.

Из-за резкого повышения процентных ставок основных финансовых регуляторов, мировая экономика рискует обвалиться, но укрепит ли это рубль или нет, прогнозировать трудно, заверил экономист.

По прогнозам BitRiver, сохраняющиеся санкционные угрозы и ограничения на движения капиталов скорее говорят о сдержанном ослаблении рубля до 70 рублей уже к концу этого года, резюмировал специалист.