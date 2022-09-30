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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представлен люксовый внедорожник Komendant за 34 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минпромторг РФ

Российский бренд Aurus представил люксовый внедорожник Komendant, цены на него стартуют от 33,7 миллиона рублей.

Komendant, как и седан Senat, построен на модульной платформе ЕМП. Оснащен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил и девятиступенчатым «автоматом» КАТЕ со встроенным 63-сильным электромотором. Двигатель и коробка передач российские, уточнил Минпромторг.

Впервые на автомобилях Aurus применена адаптивная пневмоподвеска, которая позволяет менять дорожный просвет от 200 до 260 миллиметров.

Сборка будет осуществляться на современном технологичном заводе в Елабуге. Количество российских поставщиков деталей превышает 100 компаний, а уровень локализации составляет 70%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 53%.

Стартовая цена на внедорожник уже известна — 33,7 миллиона рублей. Это почти на 3 миллиона меньше, чем просят за седан Aurus Senat.

Тема: Русские машины
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