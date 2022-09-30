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Банки ужесточили условия кредита мужчинам призывного возраста

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки после объявления мобилизаций перевели мужчин призывного возраста в разряд высокорискованных заемщиков и ужесточили скоринг их заявок, пишут «Известия» со ссылкой на источники в кредитных организациях.

«Фактически мужчины в призывном возрасте попали в категорию, как это принято говорить на сленге, «отказников». С учетом и без того невысокого процента одобрения заявок их шансы минимальны», — сказали изданию в одном из банков.

Теоретически под призывной попадает возраст от 18 до 55 лет (потолочный уровень установлен для старших офицеров). По действующим военнослужащим такие условия действуют уже с лета.

В банках отметили, что все зависит от индивидуальных характеристик, шансы получить кредит есть всегда, но они существенно ниже, чем у других потенциальных заемщиков.

Источники считают, что скоринг может быть ужесточен еще больше, и эта практика охватит весь рынок, поскольку высока неопределенность, в том числе и с реализацией некоторых новаций законопроекта по кредитным каникулам для мобилизованных.

«В частности, там предполагается списание долгов погибшим и получившим в результате боевых действий инвалидность первой группы», — пояснили в кредитной организации.

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