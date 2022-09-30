Организатора поджогов военкоматов арестовали в Новосибирске

УФСБ России по Новосибирской области задержали 23-летнего мужчину, который по заданию иностранных заказчиков искал тех, кто будет поджигать военкоматы, сообщает правительство Новосибирской области.

«Поджоги предполагалось совершить с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ установили, что парень «по заданию иностранных заказчиков» искал исполнителей для поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на организацию совершения террористического акта). Фигурант задержан, суд арестовал его.

В четверг мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в военкомат по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска, его задержали.