НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Полицейский заслушал приговор за убийство трансгендера

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: © Sibnet.ru

Искитимский районный суд Новосибирской области приговорил к девяти годам лишения свободы экс-полицейского по подозрению в убийстве девушки-трансгендера, мужчина заявил, что так ответил на оскорбления.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, 5 октября 2020 года 20-летний сотрудник ППС у себя дома в селе Бурмистрово задушил девушку-трансгендера, после чего вывез тело за территорию поселка. Он принимал участие в поисках пропавшей.

Парень признал вину, он сказал, что девушка-трансгендер (по документам мужчина) оскорбила его. За несколько месяцев до этого они расстались.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он заплатил родственникам один миллион рублей за моральный вред.

Еще по теме
Родители в Минусинске приковывали девочку цепью к батарее
Новосибирские майнеры украли электричества на 4 млн рублей
Число жертв «ижевского стрелка» выросло до 17 человек
Свастика и пистолеты: хроника нападения на ижевскую школу
смотреть все
ЧП #Криминал #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Глава Бурятии ответил про сына в Израиле
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Любовь и месть: как понять кошку
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

foxpro

Она понимает суть слов и что к чему.Отто фон Бисмарк «железный канцлер»«Превентивная война против России...

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.