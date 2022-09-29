Полицейский заслушал приговор за убийство трансгендера

Искитимский районный суд Новосибирской области приговорил к девяти годам лишения свободы экс-полицейского по подозрению в убийстве девушки-трансгендера, мужчина заявил, что так ответил на оскорбления.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, 5 октября 2020 года 20-летний сотрудник ППС у себя дома в селе Бурмистрово задушил девушку-трансгендера, после чего вывез тело за территорию поселка. Он принимал участие в поисках пропавшей.

Парень признал вину, он сказал, что девушка-трансгендер (по документам мужчина) оскорбила его. За несколько месяцев до этого они расстались.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он заплатил родственникам один миллион рублей за моральный вред.