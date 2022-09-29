Российская компания купила образ Брюса Уиллиса

Технологическая компания Deepfake из России приобрела права на воссоздание образа Брюса Уиллиса, который завершил карьеру из-за болезни.

Deepfake — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Благодаря технологии и прав на образ актера, Брюс Уиллис может снова стать героем фильмов, сериалов и рекламных роликов, сообщает издание The Telegraph.

«Нарисованный» Уиллис уже появлялся в зарубежных рекламных роликах «Мне понравилась точность, с которой был выполнен мой персонаж. Это мини-фильм в моем привычном жанре остросюжетной комедии», — говорил о технологии актер.

Брюсу Уиллису 67 лет. В его фильмографии более 130 проектов. Актер страдает афазией — нарушение речи, поэтому он завершил карьеру.