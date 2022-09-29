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Швеция нашла четвертую утечку на «Северных потоках»

Источник:
Svenska Dagbladet
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Фото: Bo Randstedt / CC BY-SA 3.0

Шведская береговая охрана обнаружила еще одну, четвертую утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», пишут шведские СМИ.

Две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне этой страны. Доступная на сегодняшний день информация указывает, что причиной разрушений стал саботаж, приводит РБК материал издания Svenska Dagbladet.

Ранее на этой неделе утечки были зафиксированы на одной нитке «Северного потока-2» и двух нитках «Северного потока». Не уточняется, на каком из двух газопроводов выявлено новое повреждение.

О падении давления в газопроводах стало известно 26 сентября. Сейсмологи Швеции и Дании зафиксировали на месте происшествия мощные взрывы. Шведская полиция квалифицировала случившееся на обоих трубопроводах как «грубый саботаж». «Дочка» «Газпрома» Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях.

В Кремле не исключили, что причиной случившегося могла стать диверсия. Российское посольство в Вашингтоне указало, что нарушение работы трубопроводов было выгодно США и у них была возможность для саботажа: американские военные корабли проводили учения в Балтийском море.

Россия запросила заседание Совбеза ООН для обсуждения возможных атак на газопровод. Оно пройдет в пятницу, 30 сентября.

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