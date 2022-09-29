Новосибирские майнеры украли электричества на 4 млн рублей

Энергетики нашли цоколь, где майнеры криптовалют незаконно воровали электричество, сообщает «РЭС» (Региональные электросети).
Майнеров в цоколе жилого дома в ленинском районе Новосибирска нашли по непонятному постоянному гулу. Его слышали местные жители.
Энергетики выявили несанкционированное подключение дополнительной проводки в обход расчетного прибора учета. Незаконная схема использовалась для круглосуточного электроснабжения более 100 штук «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют.
По расчетам специалистов АО «РЭС», ущерб, нанесенный предприятию, составил около 4 миллиона рублей. На нарушителя был составлен акт о неучтенном потреблении около 750 тысяч кВт*ч электроэнергии.
Энергетики подали заявление в органы правопорядка на привлечение владельца помещения к уголовной ответственности по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ. Указанная норма в качестве одной из санкций предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Майнинг-оборудование изъяли, полиция проводит проверку с участием специалистов электросетевой компании.
ecimaЗеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...
жизнилюбпусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...
MuCbEПрощай благополучие Европы и ее жителей!!
nicollaichЖаль, что не вышло мирно, как с Крымом.