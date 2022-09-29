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Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svetlana Stp / CC BY-SA 4.0

Певица Анна Семенович попала в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщила пресс-служба Минкульта страны.

Ограничения на въезд в Украину в отношении Семенович начали действовать с 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Певица попала в список из-за того, что поддерживала политику властей России, а также навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили СМИ.

Ранее в России появился список отечественных исполнителей, чьи выступления оказались нежелательны на территории страны.

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Топ комментариев

ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.