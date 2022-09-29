Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине

Певица Анна Семенович попала в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщила пресс-служба Минкульта страны.

Ограничения на въезд в Украину в отношении Семенович начали действовать с 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Певица попала в список из-за того, что поддерживала политику властей России, а также навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили СМИ.

Ранее в России появился список отечественных исполнителей, чьи выступления оказались нежелательны на территории страны.