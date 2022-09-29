СибГУТИ объявил дополнительный прием документов от поступающих на очную форму обучения по программам магистратуры до 3 октября, сообщается на сайте вуза.



Студенты на очном или очно-заочном отделении мобилизоваться не будут. Также студенты-очники не могут призываться на срочную службу.

Прием документов в СибГУТИ будет проводится до 10.00 (по новосибирскому времени) 3 октября 2022 года. Набирать будут на очную форму обучения по программам магистратуры. 3 и 4 октября проведут вступительные испытания, а 6 октября уже зачислят на внебюджет.

Обучение будет платное. Стоимость обучения зависит от специальности, но в среднем составляет около 60 тысяч рублей за семестр, посмотреть точную цену можно на сайте.

Представитель приемной комиссии НГУ сообщил Sibnet.ru, что прием в магистратуру закончен, но можно позвонить на нужное направление и узнать возьмут ли на платное еще одного студента. В НГТУ сообщили, что все места в магистратуру уже укомплектованы.