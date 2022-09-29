Фигуристы сборной России получили повестки

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев и серебряный призер ЧР-2021 Макар Игнатов получили повестки в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Федерация запросит для спортсменов отсрочку.

О повестках фигуристам первым сообщил телеканал «Матч ТВ». Оба спортсмена занимаются в группе тренера Евгения Рукавицына.

Алиеву 23 года, в 2020 году он завоевал золото чемпионатов Европы и России. На Олимпийских играх 2018 года фигурист занял седьмое место.

Игнатову 22 года. Он серебряный призер чемпионата России2021, также спортсмен занимал третье место на этапе серии Гранпри и дважды выигрывал финал Кубка России.

Федерация фигурного катания на коньках России запросила для Алиева и Игнатова отсрочку. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина посоветовала фигуристам взять повестки и явиться в военкомат.