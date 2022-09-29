Тарифы на электроэнергию вырастут на 9%

Тариф на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 года вырастет на 9%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ в 2023-2025 годах.

«Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 июля 2024 года составит 6% и с 1 июля 2025 года — 5%», — приводит ТАСС содержание документа.

Российские правительство 23 сентября приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». Взамен правительство обещает не повышать тарифы полтора года — до 1 июля 2024 года.