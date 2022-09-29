НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Посол России обвинил США в провоцировании ядерного конфликта

Источник:
The National Interest
198 0
Фото: © посольство России в США
Еще по теме
Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»
Американцев призвали немедленно покинуть Россию
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Зеленский отказал России в праве владеть ядерным оружием
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Глава Бурятии ответил про сына в Израиле
Обсуждение (0)
Картина дня
Посол России обвинил США в провоцировании ядерного конфликта
Тарифы на электроэнергию вырастут на 9%
Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»
Кредитные каникулы распространят на добровольцев
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.

saxat

Колпак с колокольчиками ба сначала снять попытался, отказыватель.