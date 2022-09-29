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Посол России обвинил США в провоцировании ядерного конфликта
29.09.22, 07:30
Источник:
The National Interest
198
0
Фото: © посольство России в США
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ecima
Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...
жизнилюб
пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...
nicollaich
Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.
saxat
Колпак с колокольчиками ба сначала снять попытался, отказыватель.
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18+
ecimaЗеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...
жизнилюбпусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...
nicollaichЖаль, что не вышло мирно, как с Крымом.
saxatКолпак с колокольчиками ба сначала снять попытался, отказыватель.