Европейская комиссия предложит смягчить некоторые санкции против России в рамках обсуждения нового пакета антироссийских ограничений, пишут европейски СМИ со ссылкой на источник и в Брюсселе.

В среду еврокомиссия, как ожидается, проинформирует послов стран ЕС о новых мерах, включающих введение потолка цен на российскую нефть. В то же время Брюссель может снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.

Страны ЕС стремятся в качестве ответа в течение нескольких недель установить верхний предел цен на нефть. Несколько дней спустя стало известно, что этот вопрос, скорее всего, отложат до тех пор, пока не будет согласован более широкий пакет санкций, так как Кипр и Венгрия выступают против этой меры, приводит РИА Новости материал Bloomberg.

Российские власти неоднократно заявляли, что не будут ничего поставлять за рубеж, если это противоречит интересам России.

Запад усилил санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.