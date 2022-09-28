НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Регину Тодоренко осудили за перелет с младенцем

Источник:
Sibnet.ru
403 1
Фото: © todorenkoregina, t.me/todorenkoregina

Регина Тодоренко описала первый полет с двумя детьми, младшему ребенку — два месяца. По словам ведущей, она столкнулась с осуждением других пассажиров самолета.

«Когда я зашла на борт, пара преклонного возраста посмотрела на меня своими округлившимися глазами и успела заметить: "Ооо, она одна с двумя детьми? О, Боже, еще и младенец"», — рассказала Тодоренка в телеграм-канале.

По словам ведущей, были и те пассажиры, которые предлагали «накапать нурофенчика или успокоительного», плачущему ребенку.

«Все мы очень разные, и методы успокоения детей — тоже разные, но порой бывает обидно видеть осуждающие взгляды», — заключила Тодоренко.

Регина Тодоренко — уроженка Украины. Она прославилась в качестве ведущей тревел-шоу «Орел и Решка». Тодоренко с 2018 года замужем за певцом Владом Топаловым. У пары двое детей — четырехлетний Михаил и двухмесячный Мирослав.

Еще по теме
Звезды шоу-бизнеса трогательно попрощались с Борисом Моисеевым
Откровение и «Голубая луна»: чем запомнился Моисеев
Умер артист Борис Моисеев
Погибший в ДТП Пускепалис вез гуманитарную помощь на Донбасс
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Глава Бурятии ответил про сына в Израиле
Обсуждение (1)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Американцы решили натурально европейцев превратить в эскимосов .

Egorka72

Польские корабли военные вблизи места повреждений крутились с заходом в охранную зону.... и что-то о...

mosquito__2010

Что за терминалы, где строятся, стадия завершения строительства, а если достроятся то каковы пропускные...

pepelmetal

Где-то запахло газом по 8000$