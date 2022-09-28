Регину Тодоренко осудили за перелет с младенцем

Регина Тодоренко описала первый полет с двумя детьми, младшему ребенку — два месяца. По словам ведущей, она столкнулась с осуждением других пассажиров самолета.

«Когда я зашла на борт, пара преклонного возраста посмотрела на меня своими округлившимися глазами и успела заметить: "Ооо, она одна с двумя детьми? О, Боже, еще и младенец"», — рассказала Тодоренка в телеграм-канале.

По словам ведущей, были и те пассажиры, которые предлагали «накапать нурофенчика или успокоительного», плачущему ребенку.

«Все мы очень разные, и методы успокоения детей — тоже разные, но порой бывает обидно видеть осуждающие взгляды», — заключила Тодоренко.

Регина Тодоренко — уроженка Украины. Она прославилась в качестве ведущей тревел-шоу «Орел и Решка». Тодоренко с 2018 года замужем за певцом Владом Топаловым. У пары двое детей — четырехлетний Михаил и двухмесячный Мирослав.