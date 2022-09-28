Большинство российских беспилотников не устроило военных

Большинство производимых в России авиационных беспилотников
не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны России, сообщил
представитель Минобороны РФ полковник Игорь Ищук.
«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические
требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство
производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения
— элементная база», — приводит РИА Новости слова Ищука, сказанные в ходе
круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных
средств в РФ».
По словам представителя Минобороны России, в связи с данной
ситуацией, военное ведомство «вынуждено идти на упрощение, на дополнительные
соглашения, на прием БЛА в эксплуатацию в опытном режиме».
Ищук добавил, что наиболее востребованными в войсках
беспилотными летательными аппаратами (БЛА) являются беспилотники
радиотехнической разведки. «Наиболее востребованными сейчас, кроме БЛА
разведки, или БЛА, используемых в качестве барражирующего боеприпаса, являются
БЛА радиотехнической разведки — это наиболее востребованный сейчас тип
летательного аппарата», — сказал он.
Ищук также отметил, что Минобороны России сегодня нуждается в беспилотниках с помехозащищенным навигационным приемником. «Эти летательные аппараты должны быть, естественно, снабжены средствами оповещения об облучении, системами "свой-чужой", они должны быть просты в обращении», — уточнил он.