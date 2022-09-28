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Большинство российских беспилотников не устроило военных

Источник:
ТАСС
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Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны России, сообщил представитель Минобороны РФ полковник Игорь Ищук.

«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», — приводит РИА Новости слова Ищука, сказанные в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ».

По словам представителя Минобороны России, в связи с данной ситуацией, военное ведомство «вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БЛА в эксплуатацию в опытном режиме».

Ищук добавил, что наиболее востребованными в войсках беспилотными летательными аппаратами (БЛА) являются беспилотники радиотехнической разведки. «Наиболее востребованными сейчас, кроме БЛА разведки, или БЛА, используемых в качестве барражирующего боеприпаса, являются БЛА радиотехнической разведки — это наиболее востребованный сейчас тип летательного аппарата», — сказал он.

Ищук также отметил, что Минобороны России сегодня нуждается в беспилотниках с помехозащищенным навигационным приемником. «Эти летательные аппараты должны быть, естественно, снабжены средствами оповещения об облучении, системами "свой-чужой", они должны быть просты в обращении», — уточнил он.

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