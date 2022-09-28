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Прокуратура определилась с наказанием совладельцу «Зимней вишни»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Государственный обвинитель запросил бывшему гендиректору и совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому наказание в виде 10 лет колонии и штрафа в полмиллиарда рублей за дачу взятки.

«Прокурор запросил для него (Вишневского) 10 лет колонии с выплатой штрафа в размере 490 миллионов рублей», — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы прокуратуры Кемеровской области.

Вишневский признал вину, сообщил ТАСС его адвокат Вадим Трифонов. Он считает, что в этом случае суд может смягчить наказание.

По версии следствия, Вишневский дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой за реконструкцию ТРЦ с нарушением проекта, например, без установки автоматических средств пожаротушения.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Несколько приговоров уже вынесены. Комкова получила 18 лет лишения свободы.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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ЧП #Громкое дело #Кузбасс
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