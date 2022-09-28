Путин пообещал рекордный урожай в 2022 году

Урожай зерна станет достойным, а по некоторым составляющим и рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, а ожидается — 150 миллионов тонн, сообщил президент России Владимир Путин.

В настоящее время уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. «Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили, 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница — порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», — отметил президент России.

До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.

В РСФСР рекорд был отмечен в 1978 году — 127 миллионов тонн. На прошлой неделе Путин говорил, что России в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна.