Вышел трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается»

Финальный трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается» вышел в Сети, хоррор стал третьей частью перезапущенной франшизы.

События в новом фильме разворачиваются спустя четыре года, после действия в части «Хэллоуин убивает». Лори Строуд живет со своей внучкой Эллисон и заканчивает писать собственные мемуары.

Майкла Майерса больше не видели со времен последней устроенной им резни. Лори, которая много лет жила в ожидании Майкла, все-таки решила отпустить страх и начать жить для себя.

Все меняется, когда юного Кори Каннингхэма обвиняют в убийстве мальчика, за которым он присматривал, в результате чего в городе вспыхивает новая волна жестокости и насилия.

Мировая премьера фильма «Хэллоуин заканчивается» должна была состояться 16 октября 2021 года, но из-за пандемии выход фильма перенесли на 14 октября 2022 года.