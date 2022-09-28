Вышел трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается»

Финальный трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается» вышел в
Сети, хоррор стал третьей частью перезапущенной франшизы.
События в новом фильме разворачиваются спустя четыре года,
после действия в части «Хэллоуин убивает». Лори Строуд живет со своей внучкой
Эллисон и заканчивает писать собственные мемуары.
Майкла Майерса больше не видели со времен последней
устроенной им резни. Лори, которая много лет жила в ожидании Майкла, все-таки
решила отпустить страх и начать жить для себя.
Все меняется, когда юного Кори Каннингхэма обвиняют в
убийстве мальчика, за которым он присматривал, в результате чего в городе
вспыхивает новая волна жестокости и насилия.
Мировая премьера фильма «Хэллоуин заканчивается» должна была
состояться 16 октября 2021 года, но из-за пандемии выход фильма перенесли
на 14 октября 2022 года.
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