НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается»

Источник:
Sibnet.ru
365 0
Фото: © кадр из фильма «Хэллоуин заканчивается»

Финальный трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается» вышел в Сети, хоррор стал третьей частью перезапущенной франшизы.

События в новом фильме разворачиваются спустя четыре года, после действия в части «Хэллоуин убивает». Лори Строуд живет со своей внучкой Эллисон и заканчивает писать собственные мемуары.

Майкла Майерса больше не видели со времен последней устроенной им резни. Лори, которая много лет жила в ожидании Майкла, все-таки решила отпустить страх и начать жить для себя.

Все меняется, когда юного Кори Каннингхэма обвиняют в убийстве мальчика, за которым он присматривал, в результате чего в городе вспыхивает новая волна жестокости и насилия.

Мировая премьера фильма «Хэллоуин заканчивается» должна была состояться 16 октября 2021 года, но из-за пандемии выход фильма перенесли на 14 октября 2022 года.


Еще по теме
Корейский фильм «Решение уйти» выйдет в прокат
Чухрай покинул пост председателя оскаровского комитета
Россия отказалась от «Оскара»
Вышел трейлер сериала «Союз Спасения. Время гнева»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Глава Бурятии ответил про сына в Израиле
Обсуждение (0)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Американцы решили натурально европейцев превратить в эскимосов .

Egorka72

Польские корабли военные вблизи места повреждений крутились с заходом в охранную зону.... и что-то о...

mosquito__2010

Что за терминалы, где строятся, стадия завершения строительства, а если достроятся то каковы пропускные...

pepelmetal

Где-то запахло газом по 8000$