Госбанки Турции отказались от работы с картами «Мир»

Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир», сообщают турецкие СМИ.

Госбанки приняли решение о выходе из российской платежной системы во вторник утром, но оно еще официально не оглашено. Ожидается, что это может произойти в среду, приводит ТАСС материал телеканал NTV.

Ранее частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank 16 сентября объявили о приостановке приема карт «Мир» вслед за заявлением Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток России расширить использование своей платежной системы за рубежом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на минувшей неделе поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране карт «Мир».