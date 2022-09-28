Опубликованы итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение этих регионов в состав России на референдумах.

По подсчетам 100% протоколов в Запорожской области, 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В ЛНР, после подсчета 100% бюллетеней — «за» проголосовали 98,42% избирателей, приводит ТАСС данные избиркомов.

В ДНР также обработали все протоколы — одобрили вхождение в состав России 99,23%. В Херсонской области по результатам подсчета 100% протоколов «за» высказались 87,05%.

В ЦИК ЛНР сообщили, что явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%, в голосовании приняли участие 1 662 607 избирателей. В Запорожской области явка — 85%, приняли участие 541 093 человека. В ДНР — явка 97,51% или 2 131 207 человек, в Херсонской области — 78,86%, проголосовал 571 001 человек.

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Теперь регионы должны обратиться к России с просьбой принять их в свой состав. После по предложению президента Госдума и Совфед рассмотрят этот вопрос. Затем с каждым из этих регионов РФ подпишет международные договоры. Их ратифицирует российский парламент. В итоге будет принят конституционный закон о принятии новых субъектов.

По некоторым данным, Владимир Путин 30 сентября обратится с посланием к Федеральному собранию. В этот же день по просьбе президента российский парламент может рассмотреть вопрос о вхождении в состав России новых регионов.