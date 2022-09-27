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Семьи мобилизованных освободят от пеней по ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизованных граждан, а также членов их семей освободят от пеней за просроченные платежки по ЖКХ. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс приняла Госдума.

Граждане из упомянутых категорий также будут освобождены от пеней, начисляемых за просрочку взносов за капитальный ремонт. Норма будет действовать до прекращения действия контракта.

«Данная норма будет включена в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт»,— уточняется на сайте Госдумы.

Ранее нижняя палата российского парламента приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами. Его действие распространится также на членов их семей.

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