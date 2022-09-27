НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер артист Борис Моисеев

Источник:
Sibnet.ru
691 1
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Борис Моисеев скончался во вторник на 69 году жизни, сообщил арт-директор исполнителя Сергей Горох.

«Да, это так… Сегодня в два часа», – ответил Горох РИА Новостям на вопрос о смерти артиста.

По информации телеграм-канала Mash, Горох обнаружил Моисеева без сознания в его квартире. Он вызвал врачей, но те уже констатировали смерть артиста. Причины смерти выясняются.

Последние годы Борис Моисеев восстанавливался после перенесенного инсульта. Накануне смерти певец жаловался на здоровье.

Борис Моисеев многим известен песней «Голубая луна», которую он спел в дуэте с Николаем Трубачем. Моисеев стал одним из первых артистов в России, кто совершил каминг-аут.

Еще по теме
Откровение и «Голубая луна»: чем запомнился Моисеев
Погибший в ДТП Пускепалис вез гуманитарную помощь на Донбасс
Полиция возьмется за Пугачеву
Появилась новая версия о месте гибели Сергея Бодрова
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Как убивает ядерный взрыв: можно ли выжить?
Жители России ринулись в Казахстан
Обсуждение (1)
Картина дня
Повреждения на нитках «Северного потока» посчитали беспрецедентными
Подсчитанано количество выехавших в Казахстан россиян
Дешевая водка снова подорожает
Microsoft ограничила россиянам обновление до Windows 11 22H2
Самое обсуждаемое
80
США предостерегли Россию от применения ядерного оружия
43
Жители России ринулись в Казахстан
40
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
23
Макрон не смог рационально объяснить действия Путина
23
Омский губернатор попросил одуматься желающих отсидеться за границей