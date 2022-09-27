Умер артист Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев скончался во вторник на 69 году жизни, сообщил арт-директор исполнителя Сергей Горох.

«Да, это так… Сегодня в два часа», – ответил Горох РИА Новостям на вопрос о смерти артиста.

По информации телеграм-канала Mash, Горох обнаружил Моисеева без сознания в его квартире. Он вызвал врачей, но те уже констатировали смерть артиста. Причины смерти выясняются.

Последние годы Борис Моисеев восстанавливался после перенесенного инсульта. Накануне смерти певец жаловался на здоровье.

Борис Моисеев многим известен песней «Голубая луна», которую он спел в дуэте с Николаем Трубачем. Моисеев стал одним из первых артистов в России, кто совершил каминг-аут.