Microsoft ограничила россиянам обновление до Windows 11 22H2

Компания Microsoft ограничила российским пользователям возможность скачивания и установки крупного пакета обновлений для операционной системы Windows 11 под номером 22H2.

Обновить Windows 11 до версии 22H2 можно только с использованием VPN-сервисов и подменой российского IP-адреса. Эксперты уверены, что это указывает на сознательно введенные Microsoft ограничения для россиян, пишут «Известия».

Microsoft еще в марте официально объявила о приостановке продаж продуктов и сервисов в России, а позже заявила о намерении существенно сократить бизнес в стране и полностью прекратить ведение дел в стране.

В частности, после этого Microsoft заблокировала в России загрузку официальных образов Windows 10/11 и другого программного обеспечения со своего сайта. Также корпорация ограничила доступ россиян к программе предварительной оценки Windows Insider.