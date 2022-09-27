Россиянам вручили повестки на грузинской границе

Подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации российские граждане получают повестки в военкомат при попытке пересечения границы с Грузией, сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку»,— говорится в сообщении.

Ранее МВД республики уточнило, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. В настоящее время проезда через российско-грузинскую границу в Северной Осетии ожидают около 5,5 тысячи автомобилей.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. На следующий день на границе РФ с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей. Из-за скопления машин разрешено переходить пропускной пункт пешком.