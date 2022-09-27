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Дорожные камеры начали выявлять поддельные техосмотры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД стала использовать дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Признаком фиктивной диагностической карты стала нефиксация автомобиля в районе пункта ТО.

ГИБДД аннулировала более 25 тысяч диагностических карт в этом году, приводит «Коммерсантъ» данные МВД. Решения подтверждаются анализом записей с дорожных камер, «согласно которым транспортное средство в момент проведения техосмотра находилось в месте, отличном от места расположения пункта ТО».

Владельца транспортного средства уведомляют об аннулировании техосмотра в течение трех дней. А в суды передают материалы по статье 14.4.1 КоАП «Нарушение требований законодательства в области ТО» в отношении оператора, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В России обязательное прохождение техосмотра для большинства машин отменено. Но без карты нельзя, в частности, перерегистрировать авто или зарегистрировать изменения в конструкцию. Для грузовиков и автобусов ТО по-прежнему обязателен.

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